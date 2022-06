Le ministère de la Santé résolument engagé sur la voie de la mise à niveau du système de santé et de l’accès à des soins de qualité (responsable)

mercredi, 22 juin, 2022 à 19:49

Rabat – Le Secrétaire général du ministère de la Santé et de la protection sociale, Abdelkrim Meziane Belfquih, a assuré mercredi à Rabat que le ministère est résolument engagé sur la voie de la mise à niveau du système de santé et de l’accès à des soins de qualité, et ce, dans le cadre de la matérialisation du chantier Royal de la généralisation de la couverture sociale.