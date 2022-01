Le ministre bahreïni des Affaires étrangères reçoit le Consul général du Royaume de Bahreïn nommé à Laâyoune

jeudi, 27 janvier, 2022 à 19:44

Manama – Le ministre bahreïni des Affaire étrangères, Abdullatif Bin Rashid Al Zayani, a reçu jeudi le Consul général du Royaume de Bahreïn nommé à Laâyoune, Yaser Isa Al Heddi.

A cette occasion, le ministre bahreïni a félicité le Consul général nommé à Laâyoune, soulignant la solidité des relations liant les Royaumes de Bahreïn et du Maroc, a rapporté l’Agence de presse bahreïnie.

M. Abdullatif Bin Rashid Al Zayani a, en outre, affirmé la détermination de son pays à protéger les intérêts des Bahreïnis à l’étranger et leur fournir l’ensemble des services consulaires, en vue de réaliser les objectifs de la diplomatie bahreïnie à l’étranger.

Le Royaume de Bahreïn a ouvert le 20 décembre 2020 son consulat à Laâyoune, en application du décret promulgué par le Souverain bahreïni en ce sens.

Il s’agit d’un pas historique reflétant la solidité et la profondeur des relations fraternelles distinguées liant les deux Royaumes, et qui reposent sur des fondements d’amitié, de respect mutuel et de respect de la légitimité internationale.