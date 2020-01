La ministre espagnole des AE inaugure le nouveau siège du Consulat général d’Espagne à Rabat

vendredi, 24 janvier, 2020 à 16:21

Rabat- La ministre espagnole des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, Arancha Gonzalez Laya a inauguré, vendredi, le nouveau siège du Consulat Général du Royaume d’Espagne à Rabat.

La ministre espagnole a visité, en présence de l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, M. Ricardo Diez Hochleitner, les installations du consulat où des explications lui ont été fournies sur les différents services destinés aux citoyens marocains et espagnols par cette nouvelle structure consulaire.

A cette occasion, Mme Gonzalez Laya a remercié l’ensemble du personnel du consulat pour leurs efforts contribuant à raffermir les relations entre les deux pays.

“Je veux remercier le personnel espagnol et local de ce consulat, pour son énorme travail, peu connu mais extrêmement important et qui contribue à renforcer les relations stratégiques que l’Espagne entretient avec le Maroc”, a-t-elle affirmé.

Par ailleurs, la cheffe de la diplomatie espagnole s’est adressée aux citoyens et aux autorités marocaines, exprimant son souhait de consolider les liens humains entre les deux peuples à travers les prestations de ce nouveau siège.

“L’Espagne souhaite sérieusement que nos relations humaines avec les étudiants, les hommes d’affaires, les familles et les citoyens en général soient plus étroites et pour cela nous sommes disposés à fournir les moyens nécessaires”, a-t-elle assuré.

“Nous investissons dans le réseau de consulats au Maroc pour rendre ces relations humaines plus étroites”, a-t-elle ajouté.

Plutôt dans la matinée, la ministre espagnole s’est réunie avec le chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani. Elle aura également des entretiens, dans la journée, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, ainsi qu’avec plusieurs hauts responsables marocains.

Cette visite, la première en dehors de l’Europe de Mme Arancha Gonzalez Laya, nommée le 12 janvier à la tête de la diplomatie espagnole, confirme le caractère stratégique des relations unissant l’Espagne et le Maroc dans tous les domaines.