Le ministre de l’Intérieur préside la cérémonie de sortie de la 58è promotion du cycle normal des agents d’autorité

vendredi, 7 juillet, 2023 à 12:50

Rabat – Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a présidé, jeudi à l’Institut Royal de l’Administration Territoriale (IRAT) de Kénitra, la cérémonie de sortie de la 58ème promotion du cycle normal des agents d’autorité, comptant 124 lauréats, en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires.

S’exprimant à cette occasion, M. Laftit a salué la modernisation continue du système de formation à l’IRAT, à travers le développement des cursus de formation et d’encadrement et le renforcement du staff pédagogique, civil et militaire, au service du développement des capacités des lauréats, souligne un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Le rôle qui incombe à l’agent d’autorité se manifeste dans la concrétisation des orientations de l’État sur le terrain, et représente à cet effet un catalyseur pour tous les secteurs extérieurs selon une approche intégrée, précise la même source, relevant que ce rôle central qu’occupe l’agent d’autorité repose sur deux éléments fondamentaux, à savoir, la représentation du pouvoir central conformément aux dispositions de la Constitution et la consolidation de la politique de proximité.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur a tenu à rappeler aux lauréats la responsabilité qui leur est confiée, qui exige, de leur part, de faire preuve d’un esprit de responsabilité et d’abnégation au service de l’intérêt général et de s’engager sur la voie de la modernisation que connaît notre pays, consacrant le dynamisme sur lequel est fondée la conception royale de l’autorité, dont les fondements ont été posés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en érigeant l’action au service des citoyens en tant que pilier principal.

Par ailleurs, il a mis en avant l’importance capitale que revêt la formation et la qualification de l’agent d’autorité, notant que le ministère de l’Intérieur a procédé de manière périodique à des opérations d’évaluation du système de formation des agents d’autorité à l’IRAT, en harmonie avec les normes internationales fixant la qualité et la compétitivité de toute institution ou système de formation à l’échelle mondiale.

Partant du rôle central de l’agent d’autorité au sein du système de gouvernance territoriale, le ministère de l’Intérieur, ajoute le communiqué, envisage de mettre à niveau le système de qualification des compétences, à travers une expérience nouvelle et singulière dans le domaine de la formation continue au sein de la fonction publique sur le plan national, portant sur la création d’une Académie d’Excellence à l’Institut Royal de l’Administration Territoriale.