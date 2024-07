Le ministre de l’Intérieur préside une réunion élargie sur les préparatifs de la ville de Casablanca à la Coupe du monde 2030 de football

mercredi, 3 juillet, 2024 à 22:55

Casablanca – Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit a présidé, mercredi au siège de la Wilaya de la région Casablanca-Settat, une réunion élargie consacrée à l’examen de l’état d’avancement des préparatifs de la ville pour l’organisation de la Coupe du monde de football 2030.

Cette réunion, à laquelle ont pris part le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa et le Wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia, a réuni les différents acteurs concernés par ces préparatifs.

Dans ce cadre, le point a été fait notamment sur les projets d’aménagement et d’infrastructures destinés à permettre à la ville de Casablanca d’être au rendez-vous de cet événement footballistique planétaire, conformément aux exigences de la FIFA, avec un accent mis sur les infrastructures sportives : stades, sites d’entraînement, transport et mobilité, hébergement, connectivité et développement durable.

A été également présenté le dispositif de management intégré des projets prévus dans le cadre des préparatifs, et ce pour renforcer le suivi, la supervision et l’exécution des projets.

S’exprimant lors de cette réunion, M. Laftit a souligné la nécessité de mobiliser tous les intervenants pour l’accélération de la mise en oeuvre des chantiers afin d’être prêts dans les délais impartis. Pour ce faire, il a prôné le suivi rigoureux de l’état d’avancement des projets à tous les niveaux.

Le ministre de l’Intérieur a par ailleurs appelé les différentes parties prenantes à fédérer et coordonner leurs efforts et à adhérer pleinement à la mise en exécution de ce chantier conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La réunion a été aussi l’occasion de souligner la particularité de la ville de Casablanca, étant donné qu’elle abritera deux sites importants, à savoir le Grand Stade à Benslimane et le Complexe sportif Mohammed V, en plus de l’International Broadcast Center (IBC), qui diffusera le signal de transmission des matches.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette réunion, M. Lekjaa a souligné que “cette réunion s’inscrit dans le cadre d’une série de réunions incluant tous les intervenants et destinées à suivre de près la réalisation des projets, selon un agenda précis qui nous engage tous, en prévision de plusieurs événements organisés au Maroc à partir de l’année prochaine”.

Notant que plusieurs projets de développement sont en cours de réalisation dans tous les domaines, M. Lekjaa a affirmé que “Les Marocains, comme ils l’ont toujours fait, seront mobilisés derrière SM le Roi pour donner la véritable image de notre pays”.

Évoquant le Grand stade qui sera construit à Benslimane avec une capacité de 115.000 places, il a expliqué que ce stade sera exceptionnel à tous les égards et constituera le plus grand et le meilleur monument footballistique au monde, contribuant au rayonnement du patrimoine civilisationnel du Royaume”.

Cette réunion à Casablanca intervient deux mois après la tenue à Rabat d’une réunion élargie dans le cadre des préparatifs intenses pour l’organisation de la Coupe du monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal. Une réunion similaire a été également tenue mardi à Fès.