Le ministre malien des AE reçoit l’ambassadeur de SM le Roi à Bamako

jeudi, 17 février, 2022 à 20:38

Bamako – Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, a reçu, jeudi à Bamako, l’ambassadeur de SM le Roi en République du Mali, M. Driss Isbayene.

A cette occasion, M. Diop a souligné la solidité des relations entre les deux pays et l’importance de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines économique, social et religieux pour consolider le partenariat multidimensionnel entre le Mali et le Royaume.

M. Diop a également souhaité la bienvenue à l’ambassadeur du Maroc, soulignant la disponibilité de son ministère à lui apporter tout son soutien dans ses fonctions, d’une manière qui contribue au renforcement des relations bilatérales qui unissent les deux pays amis.

Pour sa part, M. Isbayene a affirmé l’engagement du gouvernement marocain à renforcer la coopération avec le Mali, mettant en avant l’importance qu’accorde Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’accompagnement du Mali, pays ami, pour surmonter cette crise et parvenir à sa stabilité.