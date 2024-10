La ministre palestinienne du Travail s’informe à Kénitra de l’expérience marocaine en matière de formation aux métiers de l’industrie automobile

mardi, 8 octobre, 2024 à 21:49

Commune Amer Seflia (Province de Kénitra) – La ministre palestinienne du Travail, Enas Attari, a visité, mardi, l’Institut de formation aux métiers de l’industrie automobile dans la commune Amer Seflia à Kénitra, pour s’informer de l’expérience marocaine en matière de formation professionnelle dans ce secteur.

Lors de cette visite, des explications ont été fournies à la ministre palestinienne et à la délégation l’accompagnant sur cet établissement public qui dispense une formation de base et continue pour développer les compétences professionnelles dans le domaine de l’automobile et assurer une main d’œuvre qualifiée à même de conforter le leadership du Royaume dans ce secteur.

La ministre palestinienne a, à cet égard, pris connaissance des formations proposées par cet institut, qui a vu le jour en février 2014 avec une capacité d’accueil annuelle de 2500 stagiaires en formation dans différentes filières (techniciens spécialisés dans les systèmes automatiques, ingénierie mécanique, fabrication automobile, soudage, l’électricité et l’automatisation, la technologie automobile et le câblage).

Dans une déclaration à la presse, Mme Attari a indiqué que la visite lui a permis de s’enquérir de l’expérience fructueuse de cet institut qui représente un exemple concret du partenariat public-privé dans ce domaine, ajoutant que la formation dispensée par l’institut permet de renforcer le niveau de formation professionnelle en la matière et de qualifier les stagiaires pour accéder au marché du travail dans les meilleures conditions.

La création des instituts de formation aux métiers de l’industrie automobile (Casablanca, Kénitra et Tanger) s’inscrit dans le cadre du Pacte national pour l’Emergence industrielle pour répondre aux besoins en recrutement et les besoins en compétences des entreprises du secteur automobile.