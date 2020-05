Mise à disposition des MRE d’une liste de numéros téléphoniques d’avocats qui répondront, à titre bénévole, à toutes leurs demandes d’assistance juridique (communiqué)

lundi, 4 mai, 2020 à 0:44

Rabat – Le Ministère Délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger, Chargé des Marocains Résidant à l’Étranger, annonce, dimanche, la mise à disposition de l’ensemble des citoyens Marocains résidant à l’étranger d’une liste de numéros téléphoniques d’avocates et d’avocats qui répondront, à titre bénévole, à toutes leurs demandes d’assistance juridique.

Cette démarche intervient “pour appuyer l’initiative entreprise par le réseau des avocats marocains et d’origine marocaine exerçant à l’étranger visant à assister les Marocains résidant à l’étranger et à leur offrir du conseil juridique gracieusement, notamment en cette période de propagation de la pandémie de Coronavirus (Covid-19), indique le ministère dans un communiqué, faisant savoir que cette liste est accessible sur son portail : www.marocainsdumonde.gov.ma.

Cette initiative louable, déployée par l’Association du réseau des avocats marocains et d’origine marocaine exerçant à l’étranger, qui intervient en interaction avec les décisions prises par les autorités des pays d’accueil, vise à protéger les droits et les intérêts des Marocains résidant à l’étranger, et permet de leur fournir, dans le cadre de la solidarité, l’information juridique sollicitée, selon la même source.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du processus mené par le Ministère Délégué Chargé des Marocains Résidant à l’Etranger “ayant trait à la mobilisation des Compétences marocaines à l’étranger et de l’ensemble de ses partenaires de la société civile au profit de nos concitoyens résidant à l’étranger”, poursuit le communiqué.

Le ministère salue, à cet égard, “la mobilisation collective de tous les Marocains résidant à l’étranger et le sens de solidarité dont ils ont fait preuve envers leur pays, leurs soeurs et frères marocains et tous les citoyens en général et ce, à travers les nombreuses initiatives distinguées et honorables qu’ils ont entreprises dans leurs pays d’accueil”.