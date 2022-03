Mise en échec de plusieurs tentatives d’immigration clandestine dans la région Laâyoune-Sakia El Hamra

dimanche, 27 mars, 2022 à 9:06

La présidente du Cercle diplomatique du Maroc, Mme Alessandra Mancini de Chipoco, a appelé, samedi à Rabat, à un nouveau paradigme qui prend en compte la vision féminine pour un avenir meilleur et à un modèle de développement durable et de solidarité basé sur le respect des droits de l’Homme et la protection de l’environnement.