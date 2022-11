Mise en place du dispositif RSU-RNP : Cinq questions à l’économiste et expert-comptable, El Mehdi Fakir

mardi, 15 novembre, 2022 à 21:31

Propos recueillis par Mohamed Achraf LAARAJ.

Rabat – Dans un entretien accordé à la MAP, l’économiste et expert-comptable, El Mehdi Fakir, explique le contexte dans lequel intervient la mise en place du dispositif Registre Social Unifié-Registre National de la Population (RSU-RNP), en mettant l’accent sur la finalité et la portée sur le long terme de ce système.

1- Dans quel contexte intervient la mise en place du dispositif RNP-RSU ?

La mise en place de ce dispositif s’inscrit dans le cadre d’une réforme globale, initiée en 2018, visant à renforcer l’efficience et l’impact de la protection sociale. Force est de constater que le système de protection sociale avant-réforme se caractérisait par une multiplication des programmes d’appui social, qui souvent se chevauchent. En plus, il n’y avait pas de dispositif qui permet un ciblage fin et objectif des ménages bénéficiaires.

Depuis des décennies, L’État marocain s’est inscrit dans un ensemble de chantiers sociaux dont la finalité est d’assurer des conditions de vie dignes à tous les marocains. La recherche de l’efficience de tels chantiers impose la mise en place d’une nouvelle approche pour rationaliser et pérenniser l’intervention de l’Etat.

2- Quelle serait à votre avis la portée du RNP-RSU sur le long terme?

La finalité du RNP et du RSU est de mieux identifier et cibler les ménages bénéficiaires des programmes d’appui social étatiques. Grâce à une «vision 360°», ces systèmes contribueront à la réforme du système de protection sociale par une harmonisation des programmes en éliminant les chevauchements et l’éparpillement

Pour rappel, le Registre National de la Population (RNP) est un registre numérique auquel peut s’inscrire l’ensemble des citoyens et étrangers résidents au Maroc, sans distinction d’âge. Chaque inscrit se fait attribuer un numéro unique appelé Identifiant Digital Civil et Social (IDCS), lequel numéro est exigé lors de l’inscription au Registre Social Unique (RSU).

Le RNP est un système d’identification universel, inclusif et fiable sur lequel s’adossera le Registre Social Unifié, qui est un système de ciblage des ménages.

On parle ainsi d’un réel entrepôt de données très riche qui in fine permettra d’appuyer le pilotage de l’action de l’Etat dans les domaines sociaux grâce à des données fiables.

3- Sauriez-vous expliquer comment ce dispositif contribuait-il à la réduction des inégalités socio-économiques ?

Il y a lieu de rappeler que le RNP-RSU a été conçu avec l’appui du Haut-Commissariat au Plan, et de facto, il se base sur une batterie de variables quantitatifs et qualitatifs, permettant d’apprécier la situation socio-économique des ménages.

Ce système de ciblage rationnel basé sur des critères objectifs permettra d’adopter des politiques d’appui social plus ciblées et plus objectivées et de facto une meilleure rentabilisation de l’action de l’Etat, qui profitera aux vrais bénéficiaires et, par conséquent, une réduction des disparités sociales et spatiales.

4- Dans quelle mesure la mise en place du RNP-RSU s’aligne sur le projet de généralisation de la protection sociale lancé par SM le Roi Mohammed VI ?

Le dispositif d’identification et de ciblage (RNP-RSU) constitue une brique importante de la réforme de la protection sociale. Il s’agit d’un socle technique sur lequel se baseront tous les programmes d’appui social pour mieux identifier les ménages bénéficiaires. En plus, l’exploitation des données du dispositif permettra une meilleure planification et un pilotage basé sur la donnée.

Ce dispositif permettra non seulement de renforcer l’efficacité des programmes grâce à un meilleur ciblage mais aussi de renforcer la pérennité de ces programmes grâce à des décisions éclairées basées sur des données fiables.

De surcroit, le dispositif permettra de simplifier les procédures d’accès aux programmes et donc de renforcer l’inclusion.

5- Est-ce que l’inscription au RNP-RSU signifie automatiquement l’octroi d’une aide financière ?

Le dispositif d’identification et de ciblage (RNP/RSU) n’est pas un programme d’appui social en soi, donc l’inscription au RNP-RSU ne donne pas systématique le droit de bénéficier de quelconque aide.

Le mécanisme est simple. Tous les membres du ménage doivent d’abord s’inscrire au RNP pour obtenir, chacun, un Identifiant Digital Civil et Social (IDCS). Ensuite, le ménage peut s’inscrire en ligne, sans présenter de justificatifs, au Registre Social Unifié.

Lors de l’inscription, le chef de ménage déclare un certain nombre d’informations socio-économiques (Type d’habitat, dépenses en électricité…). Ces informations déclarées, sont vérifiées automatiquement grâce à l’interconnexion du RSU avec d’autres systèmes d’information.

A la fin du processus, un indice « socio-économique du ménage » est calculé. Cet indice reflète le niveau de vie du ménage. D’un autre côté, chaque programme d’appui social définit un « seuil d’éligibilité » selon les objectifs du programme et sa capacité budgétaire. Ainsi, les ménages qui ont un « indice socio-économique » inférieur au « seuil d’éligibilité » du programme en question peuvent en bénéficier.

En résumé, le dispositif est un outil technique qui permet aux programmes d’appui social de mieux déterminer l’éligibilité des ménages selon des critères objectifs.