Mise en service de deux nouveaux établissements pénitentiaires à Larache et Oujda (DGAPR)

jeudi, 15 octobre, 2020 à 17:38

Rabat – Deux nouveaux établissements pénitentiaires, à savoir la prison locale de Larache 2 et la prison locale de Oujda 2, ont été mis en service, jeudi, a annoncé la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

La prison locale Larache 2 a été mise en service officiellement et a commencé à accueillir les détenus transférés d’autres établissements pénitentiaires, a indiqué la DGAPR dans un communiqué.

Cette prison, érigée sur une superficie de plus de 47.000 mètres carrés, est d’une capacité de 1.500 lits répartis sur sept quartiers, a ajouté la même source, notant qu’elle comprend une aile pédagogique composée de six salles de cours, de cinq ateliers de formation professionnelle dans des métiers adaptés aux exigences du marché de l’emploi, outre une salle dédiée aux visites familiales.

Cette prison a été conçue dans le respect des standards internationaux relatifs aux droits de l’Homme, particulièrement en ce qui concerne l’accueil des différentes catégories de détenus en vue de leur réinsertion après leur libération, a souligné le communiqué.

Elle dispose aussi d’un logement administratif de plus de 10.000 mètres carrés qui comprend 88 appartements consacrés au staff administratif et aux fonctionnaires de l’établissement et leurs familles, ce qui garantit le fonctionnement normal des différentes dépendances qui en relèvent, a ajouté la même source.

Par ailleurs, la prison locale de Oujda 2 a commencé à accueillir ce jeudi de nouveaux détenus venus des établissements pénitentiaires avoisinants, a fait savoir la DGAPR, relevant que cette nouvelle structure, d’une superficie de 4,5 hectares, dispose d’une capacité d’accueil de 1.400 lits répartis sur 12 quartiers.

La prison locale de Oujda 2 dispose d’un quartier dédié aux femmes et aux détenues avec enfants ainsi qu’un autre consacré aux mineurs outre une salle des visites familiales, une clinique multidisciplinaire et une aile pédagogique comprenant des salles d’enseignement et de formation professionnelle.