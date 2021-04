Mme Bouchareb en visite de terrain dans la province de Berkane

lundi, 5 avril, 2021 à 23:51

Berkane – La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Nezha Bouchareb, a effectué, lundi, une visite de terrain dans la province de Berkane au cours de laquelle elle s’est enquise de l’état d’avancement de plusieurs projets menés par son département.

La ministre à suivi ainsi des explications sur le projet de mise à niveau des principales artères de la ville de Berkane, réalisé dans le cadre du programme d’intervention du ministère pour un investissement global de l’ordre de 120 millions de dirhams (MDH) et dont l’état d’avancement des travaux est estimé à 90 pc.

Confié au groupe Al Omrane-Région de l’Oriental, le projet a pour objectifs de favoriser la mise à niveau de la ville et la modernisation du paysage urbain, en sus de remédier aux dysfonctionnements résultant de l’expansion urbaine et de la faiblesse des infrastructures et des équipements de base, et ce pour renforcer l’attractivité et créer les conditions d’un développement équilibré.

Ces interventions font parties d’un ambitieux projet de mise à niveau urbaine de la ville de Berkane d’un coût de 500 MDH et qui englobe, en outre, la restructuration des quartiers sous-équipés.

Dans la commune de Sidi Slimane Cheraâ, la ministre a été informée de l’évolution du projet de mise à niveau de cette commune qui a nécessité la mobilisation d’une enveloppe budgétaire de 65 MDH, financée par le ministère de l’Intérieur (Direction générale des collectivités territoriales, 29 MDH), le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville (35 MDH), et la collectivité territoriale concernée (01 MDH).

Les travaux prévus dans le sillage de ce projet portent sur l’ouverture et la construction de routes structurantes, l’éclairage public et la signalisation, la restructuration des quartiers sous-équipés et des espaces publics et le réaménagement des grandes artères.

Mme Bouchareb s’est rendue par la suite dans la commune rurale de Rislane où elle s’est enquise d’un projet de mise à niveau des quartiers sous-équipés de cette commune, objet d’une convention de partenariat entre le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville, la préfecture de la province de Berkane et la collectivité territoriale de Rislane.

D’un investissement global de 6 MDH, ce projet cible les quartiers de Béni Nouja et de Tijouine qui comptent un total de 1.500 habitants.

D’après les explications fournies sur le site du projet, le taux d’avancement des travaux, assurés par le groupe Al Omrane-Région de l’Oriental, est évalué à 40 pc.

Dans une déclaration à la presse, Mme Bouchareb a fait savoir que cette visite dans l’Oriental s’inscrit dans le cadre des tournées effectuées dans les différentes régions du Royaume pour rencontrer les responsables et les parties prenantes et interagir avec eux au sujet du plan de relance post-Covid.

Et d’ajouter que la visite se veut une occasion pour s’arrêter sur les principaux projets et interventions du ministère aussi bien dans le milieu urbain que dans le monde rural, mettant l’accent dans ce sens sur l’importance de veiller à un développement équitable et équilibré entre les milieux urbain et rural.