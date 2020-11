Mme Bouchareb plaide pour une relance sûre et rapide du secteur de la construction et de l’urbanisme

vendredi, 13 novembre, 2020 à 22:32

Ouarzazate- La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Nouzha Bouchareb, a plaidé, vendredi à Ouarzazate, pour une relance “sûre et rapide” du secteur de la construction et de l’urbanisme.

Aujourd’hui, l’ensemble des acteurs de ce domaine, aussi bien les techniciens, les politiques que les professionnels, sont appelés à contribuer à l’élaboration d’une vision à même de permettre une relance “sûre, rapide et accélérée” tenant compte des spécificités de chaque région, a-t-elle dit lors d’une rencontre sur la relance du secteur de l’urbanisme et de la construction.