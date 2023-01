Mme Hayar plaide pour le développement de l’action entre les composantes du pôle social pour promouvoir l’Entraide nationale

Rabat – La ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar a plaidé, mardi, pour le développement de l’action commune entre les composantes du pôle social pour promouvoir l’Entraide nationale et lui permettre d’accompagner les évolutions et d’interagir avec les chantiers sociaux phares.