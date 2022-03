Mme Zineb El Adaoui prend part à Doha au Conseil exécutif de l’Arabosai

mardi, 22 mars, 2022 à 21:11

Doha – Le Premier Président de la Cour des Comptes, Mme Zineb El Adaoui, a pris part à Doha aux travaux de la 63è réunion du Conseil exécutif de l’Organisation arabe des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (Arabosai).

En marge des travaux de ce Conseil, Mme El Adaoui et la délégation qui l’accompagne ont eu des entretiens avec Abdul Aziz bin Mohammed bin Ahmed Al-Emadi, président du Bureau d’audit de l’État du Qatar, sur plusieurs questions d’intérêt commun.

Après avoir passé en revue les réalisations du Bureau d’audit qatari dans le domaine des processus de développement et de modernisation, les deux parties ont examiné les moyens à même de développer, soutenir et renforcer les relations bilatérales.

Ils ont mis l’accent sur l’importance de la mie en oeuvre du protocole d’accord signé entre les deux parties pour promouvoir la coopération dans le domaine du contrôle des finances publiques.

D’autre part, le Conseil exécutif de l’Arabosai a désigné le Bureau d’audit qatari pour représenter l’organisation au Conseil exécutif de l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (Intosai) pour la période 2022-2028.

Intervenant lors de cette réunion, le président du Bureau d’audit de l’État du Qatar a souligné que les réunions du Conseil exécutif de l’Arabosai constituent l’occasion d’évaluer le bilan des réalisations accomplies par l’organisation et de mettre en place des plans et des programmes pour développer son action et améliorer sa performance au service des États membres.

Les progrès réalisés par l’organisation au cours de la courte période écoulée, malgré les défis imposés par la pandémie de la Covid-19, incitent à poursuivre la marche pour améliorer le professionnalisme et les capacités de l’Arabosai en vue de répondre aux aspirations de ses États membres, a-t-il ajouté.

La réunion a abordé plusieurs points à l’ordre du jour, notamment l’examen des rapports sur les activités du Conseil exécutif, du Secrétariat général et des sous-comités de l’organisation.

Le Conseil a également pris connaissance des initiatives de développement proposées par la présidence du Conseil et des rapports des organes de l’organisation sur leur participation aux travaux des commissions et groupes de travail émanant de l’Intosai.

Par ailleurs, le Conseil a approuvé les procédures du bureau de contrôle, le manuel du système d’archivage et le budget prévisionnel de l’année 2022 en fixant la date de la prochaine réunion du Conseil exécutif et de la 14è session de l’Assemblée générale qui se tiendra au Royaume d’Arabie saoudite.