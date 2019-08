Mobilisation des moyens humains et logistiques pour faire face aux effets des inondations qu’a connues la province de Taroudant

jeudi, 29 août, 2019 à 15:22

Taroudant – Suite aux inondations qu’a connues la province de Taroudant le 28 août, ayant causé la mort de sept personnes au douar Tizert, commune d’Imi Ntiyaret, cercle d’Ighern dans la province de Taroudant, et suite auxquelles une personne a été portée disparue et une autre a été secourue, tous les services concernés ont été mobilisés depuis mercredi soir pour faire face aux effets de ces intempéries.

Un communiqué de la préfecture de province de Taroudant indique que dans ce cadre, il a été procédé à la mobilisation de tous les moyens humains- éléments de la Gendarmerie royale, des forces auxiliaires, de la protection civile et des agents et auxiliaires d’autorité, élus et société civile- et logistiques dont des engins et ambulances, en plus d’un hélicoptère, d’un avion de type “defender” et d’une brigade cynotechnique, relevant de la Gendarmerie royale, dans le but de poursuivre la recherche de la personne disparue et d’apporter l’assistance aux citoyens en vue d’atténuer les impacts des inondations qu’a connues cette région.