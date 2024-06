Mobilité 2024 du personnel du ministère des Affaires étrangères : Nomination de 15 nouveaux Consuls Généraux

vendredi, 21 juin, 2024 à 12:32

La direction de la prison locale de Khouribga a réfuté les allégations relayées par certains sites électroniques au sujet “des agissements de certains fonctionnaires qui auraient humilié et maltraité les visiteurs de la prison locale de Khouribga” et “faisant preuve de partialité quant à la gestion des paniers-repas fournis aux pensionnaires par leurs proches, tout en gâchant de la nourriture”, d’autant plus que “les détenus ne bénéficient pas de soins médicaux, en plus de souffrir de la surpopulation”.