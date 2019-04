Mohammedia: La direction de la prison locale dément le contenu d’un enregistrement relayé sur les réseaux sociaux

jeudi, 4 avril, 2019 à 23:58

Rabat – La direction de la prison locale de Mohammedia a démenti le contenu d’un enregistrement relayé sur les réseaux sociaux sur les conditions de l’établissement, soulignant qu’il contient des “mensonges et des calomnies”.

Dans un communiqué publié jeudi, la direction précise que l’auteur de l’enregistrement a délibérément exagéré dans ses propos sur les conditions d’incarcération dans la prison locale de Mohammedia dans le but d’induire en erreur l’opinion publique.

En ce qui concerne l’alimentation, le communiqué explique que la direction de l’établissement veille au contrôle de la quantité et de la qualité des repas distribués aux détenus de façon régulière, en plus de bénéficier de la possibilité de se procurer divers produits alimentaires en quantité raisonnable de l’épicerie de l’établissement carcéral.

Concernant l’accès aux services téléphoniques, la direction de l’établissement fait en sorte que tous les détenus bénéficient de façon équitable des services de téléphone fixe, leur permettant ainsi de communiquer avec le monde extérieur et de préserver leurs relations familiales et sociales.

Par ailleurs, et contrairement aux allégations de l’auteur de l’enregistrement, il n’existe pas de chantage de la part des fonctionnaires ou de l’administration en relation avec l’utilisation des services de téléphone fixe. Au contraire, celle-ci œuvre à assurer l’emploi des services de ce téléphone pour lutter contre la circulation des téléphones portables au sein de l’établissement.

Par rapport aux propos selon lesquels certains employés se comporteraient de manière inhumaine envers les détenus, le communiqué ajoute qu’il ne s’agit que de simples calomnies, puisque le directeur de l’établissement et l’ensemble des employés se comportent vis-à-vis des détenus conformément aux dispositions juridiques et réglementaires régissant les établissements pénitentiaires, et ce dans le souci de garantir la sécurité des personnes et la sûreté de l’établissement, et d’imposer la discipline en son sein.

L’allégation relative à “la négligence médicale à l’égard du détenu (A.L.)” est une accusation mensongère flagrante à l’encontre de l’établissement, car ce détenu bénéficie de soins médicaux complets.

D’ailleurs, ce même détenu avait auparavant bénéficié de 14 examens médicaux à l’intérieur de l’établissement en raison de la maladie dont il souffre au niveau de son œil gauche, ainsi que de deux examens médicaux à l’extérieur de l’établissement et la programmation d’un rendez-vous à son bénéfice dans un hôpital externe.

Concernant le détenu (T.Z) sujet, d’après l’auteur de l’enregistrement, d’un comportement illégal, la mesure disciplinaire prise contre lui, explique le communiqué, est le résultat de la saisie de nombreux produits illicites en sa possession.

Les accusations malveillantes et les calomnies diffusées sur les conditions d’incarcération dans la prison locale de Mohammedia sont clairement une réaction face au renforcement de la surveillance des personnes suspectes au sein de l’établissement, et au fait que sa direction veille à appliquer avec fermeté les règles disciplinaires, tout en luttant contre la contrebande en son sein.

Il s’avère également que certaines parties exploitent les réseaux sociaux pour diffuser des allégations et des mensonges sur les conditions de détention dans l’établissement, dans l’objectif de déstabiliser sa direction, ce qui ne l’empêchera pas de poursuivre l’application de la loi sur tous les détenus sans exception.