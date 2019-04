Mohammedia: Un hommage posthume plein d’émotion à Abdeljalil Fenjiro, ancien patron de la MAP

mercredi, 3 avril, 2019 à 17:14

Mohammedia – Un vibrant hommage posthume a été rendu, mercredi, à Abdeljalil Fenjiro, ancien directeur général de la MAP, qui a consacré les plus belles années de sa vie à la promotion du rayonnement de l’agence aux niveaux régional et international.

Cet hommage a été organisé dans le cadre d’un colloque initié par la faculté de droit de Mohammadia sur « Le rôle des médias nationaux dans la consécration du dialogue démocratique ».

C’est dans une ambiance pleine d’émotion que des personnes l’ayant côtoyé ont livré des témoignages poignants sur le professionnalisme et le dévouement du défunt, à l’occasion de cette rencontre.

Le moment fort de cette cérémonie fut la prise de parole de l’épouse du regretté, Badiaa Fenjiro, qui a raconté, les larmes aux yeux, l’amour qu’il vouait à son travail et les sacrifices consentis pour faire de la MAP l’une des plus grandes agences en Afrique et dans le monde arabe.

Le chef du département du droit public, Said El Khomri, a fait part de la fierté de la Faculté d’abriter un événement qui rend hommage à une personnalité ayant marqué la scène médiatique nationale, d’autant que le débat du jour traite justement de la relation entre les médias et la démocratie.

“La reconnaissance est une vertu authentique, parce qu’elle reflète la sincérité et la qualité des relations humaines,” a-t-il dit.

Évoquant le rôle des médias dans la consécration du dialogue démocratique, M. El Khomri a souligné que cette relation est fondamentale et ne peut s’exprimer que par le respect de la liberté de la presse, du fait qu’on ne peut parler d’une véritable démocratie sans des médias jouant pleinement leur rôle dans la transposition du débat politique.

L’hommage a été marqué par la projection d’un documentaire sur la nomination d’Abdeljalil Fenjiro comme premier directeur général de la MAP après son étatisation en 1973.