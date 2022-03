Mohammedia: Le khalife général de la Tariqa Tijaniya au Nigeria visite la Fondation Mohammed VI pour l’Edition du Saint Coran

samedi, 19 mars, 2022 à 23:55

Mohammedia – Le khalife général de la Tariqa Tijaniya au Nigeria, l’émir Sanusi Lamido Sanusi, s’est rendu, samedi, à la Fondation Mohammed VI pour l’Edition du Saint Coran à Mohammedia.

S’exprimant à cette occasion, le khalife général de la Tariqa Tijaniya au Nigeria a adressé ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, pour cette visite dans le Royaume, qui, a-t-il dit, lui a permis de connaitre de près un ensemble d’institutions et de monuments religieux et historiques du Maroc.

Il a souligné, à cet égard, que sa visite à la Fondation Mohammed VI pour l’édition du Saint Coran intervient après d’autres visites à l’Institut Mohammed VI pour la Formation des Imams Mourchidines et Mourchidates, au secrétariat général du Conseil supérieur des oulémas à Rabat, à Dar El Hadith El Hassania à Rabat, à l’Université Al-Quaraouiyine, à la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains à Fès, et à l’Université Al Akhawayn à Ifrane.

Il a, dans ce sens, salué les efforts déployés par SM le Roi Mohammed VI en matière d’édition du Saint Coran, implorant le Tout-Puissant de rétribuer Sa Majesté pour ces initiatives et de récompenser toutes les personnes qui sont au service du Livre Saint.

Ces initiatives lancées par Sa Majesté le Roi bénéficient non seulement aux Marocains, mais aussi à la Oumma islamique dans son ensemble, a-t-il fait valoir, ajoutant que “l’islam nous est provenu du Maroc, conformément au rite malékite et à la lecture Warch an Nafiâa”.

Pour sa part, le directeur de la Fondation Mohammed VI pour l’édition du Saint Coran, Hamid Hamani, a passé en revue les réalisations de cette institution créée sur ordre d’Amir Al-Mouminine et qui a été inaugurée en 2010.

De 2011 à 2021, la Fondation a imprimé plus de 20 millions d’exemplaires du Saint Coran, y compris les travaux d’impression réalisés par les maisons d’édition marocaines dans le cadre de partenariats et de coopération, a-t-il relevé.

La Fondation, a ajouté M. Hamani, a enregistré plus de 400.000 supports électroniques du Coran récités selon la lecture Warch an Nafiâa à travers différents supports multimédias, qui ont été distribués sur les différentes mosquées du Royaume.

D’autre part, la Fondation a distribué de nombreux exemplaires du Saint Coran aux pays africains frères et amis, sur ordre d’Amir Al-Mouminine.

A l’issue de cette visite qui a également compris l’imprimerie de Fedala, des exemplaires du Livre Saint et des enregistrements coraniques ont été offerts à l’émir Sanusi Lamido Sanusi.

Le khalife général de la Tariqa tijaniya au Nigeria est en visite au Maroc depuis le 12 mars, dans le cadre du renforcement des relations maroco-nigérianes.