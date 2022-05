Plus de la moitié des Marocains pratiquent du sport régulièrement (CESE)

jeudi, 5 mai, 2022 à 21:38

Le programme « Her World Her Rules » visant l’égalité des genres à travers le basket-ball, une initiative entre la Fédération royale marocaine de basketball, le ministère de l’Éducation, du préscolaire et des sports et le ministère allemand de la Coopération économique, a été lancé jeudi à Rabat.