Dans le monde arabe, la transition démographique rime avec l’égalité homme-femme

mercredi, 22 janvier, 2020 à 9:49

Rabat- La transition démographique rime avec l’égalité entre les hommes et les femmes dans les pays du monde arabe, a indiqué mardi à Rabat le directeur de recherche en démographie de l’Institut national français d’études démographiques (INED), Youssef Courbage.

Dans sa conférence sous le thème “Transitions et contre-transition démographique dans le monde arabe, causes et conséquences”, organisée par le Policy Center For The New South, l’expert a expliqué que la transition démographique dans la région arabe a permis à la femme, à l’instar de l’homme, d’avoir accès à l’éducation et de faire ses pas dans l’université, une dynamique qui lui a ouvert les portes à la vie professionnelle et politique.