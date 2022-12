Mondial-2022 : Explosion de joie à Marrakech après la qualification historique de la sélection nationale pour les demi-finales

samedi, 10 décembre, 2022 à 18:58

Marrakech – Des feux d’artifice ont été lancés samedi soir au centre de Marrakech après la qualification historique des Lions de l’Atlas pour les demi-finales de la Coupe du monde de football Qatar 2022, suite à une victoire éclatante contre le Portugal (1-0).

Dès le sifflet final d’un match épique où l’attaquant Youssef En-Nesyri s’est majestueusement illustré en s’inscrivant un but d’une tête surpuissante à la 42e minute, les supporters de la sélection nationale ont investi les principales artères de la cité ocre pour fêter cet exploit historique pour le Maroc, le monde arabe et l’Afrique.

A pied ou à bord de leurs voitures, motos ou bicyclettes, des jeunes, des femmes et des hommes se sont vêtus des couleurs nationales et des T-shirts des Lions de l’Atlas pour célébrer les poulains de Walid Régragui, qui ont encore une fois déjoué les pronostics, provoquant une vague de bonheur et de joie qui a inondé tous les quartiers de Marrakech.

Des cris de joie, des klaxons des voitures et des motos, des sifflets et des youyous des femmes ont joyeusement animé les groupements des supporters des Lions de l’Atlas, qui ont entonné à l’unisson l’hymne national et scandé des chansons populaires aux rythmes de Dakka Marrakchia.

Comme à l’accoutumé à chaque victoire de la sélection nationale, les supporters se sont donné rendez-vous notamment à la Place Jemaâ Fna, à la place El Harti au quartier Guéliz et à l’avenue Mohammed VI, ainsi que d’autres espaces populaires, pour laisser exploser leur joie et exprimer leur fierté d’un exploit historique au goût de revanche contre le Portugal de Ronaldo, qui avait battu le Maroc (0-1) dans la Coupe du monde de football Russie 2018.

Pour une place au dernier carré, le Maroc retrouvera le vainqueur des quarts de finale opposant ce soir la France à l’Angleterre.