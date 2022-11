Mondial-2022: Les ruelles de Rabat désertées à quelques minutes du match Maroc-Belgique

dimanche, 27 novembre, 2022 à 20:02

Rabat – Le silence est assourdissant dans les ruelles de Rabat à quelques minutes du match, qui opposera ce dimanche les Lions de l’Atlas aux Diables rouges dans le cadre de la deuxième journée du groupe F de la Coupe du monde 2022.

Vêtus de maillots de l’équipe nationale, les supporters Rbatis, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, ont afflué en masse, dans la joie et l’enthousiasme, vers les cafés de la capitale où sera projeté cette rencontre décisive. À cette occasion, la plupart des cafés de la capitale ont été enguirlandés de drapeaux du Maroc et de slogans encourageant le sélectionneur national Walid Regragui et ses hommes.

Les supporters de l’équipe nationale marocaine, qui ont fait le choix de suivre le match Maroc-Belgique dans les cafés, ont exprimé leur satisfaction quant au niveau distingué des Lions de l’Atlas lors de la première confrontation contre la Croatie, vice-championne du monde en 2018.

Ils ont également mis l’accent sur la grande combativité, dont ont fait preuve les joueurs de l’équipe nationale marocaine lors de la précédente confrontation, qui sera aussi, ils espèrent, au rendez-vous lors du Match contre les Diables Rouges.

Après une journée, le Maroc est deuxième de son groupe (1 pts), ex-æquo avec la Croatie, derrière la Belgique qui avait battu le Canada.