La montagne paie le prix du “diagnostic erroné” des besoins (Collectif)

mardi, 8 décembre, 2020 à 13:42

Propos recueillis par Abdellatif EL JAAFARI.

Casablanca – Les zones montagneuses, qui enregistrent des déficits dans plusieurs domaines, essentiellement la santé, l’enseignement et les infrastructures routières, paient, aujourd’hui, le prix du “diagnostic erroné” des besoins et des problèmes auxquels sont confrontées les populations, a estimé le coordinateur national de “la Coalition civile pour la montagne”, Mohamed Dich.

Dans un entretien à la MAP, à la veille de la Journée internationale de la montagne (11 décembre), le militant associatif a souligné que le mauvais diagnostic a donné lieu, généralement, à des politiques publiques “inefficientes” dans ces territoires et la conséquence logique de ces approximations a été “des résultats décevants sur tous les plans”.

Il a rejeté avec force l’idée du coût élevé des projets de développement et des services publics dans les zones montagneuses car le coût de leur non-réalisation “serait plus élevé en termes de santé publique et d’éducation”, appelant, au contraire, à mobiliser davantage de ressources pour la promotion de ces zones, en vue de garantir leur pérennité sociale, environnementale et culturelle.

“La réalisation de la justice territoriale est une condition sine qua non à la concrétisation du principe de justice sociale”, a-t-il insisté, notant que si des citoyens restent toujours attachés à leurs terres, en dépit de tous les déficits et de toutes les carences, d’autres se trouvent poussés à la migration vers les villes, ce qui met en danger les équilibres sociaux et démographiques dans ces régions.

“Certes, les importantes ressources dont regorgent la montane (eau, couvert forestier, mines, gibier, capital immatériel) appartiennent à tous, mais une partie de cette richesse nationale doit revenir à la population locale afin de soutenir sa résistance”.

Partant de ce constant, est venue l’idée de création de la Coalition civile pour la montagne qui compte actuellement 120 associations, a-t-il fait savoir, rappelant que suite à une dynamique pilotée par l’association El Hadaf à Boulmane pour l’amélioration des conditions de vie de la population des zones montagneuses, la Coalition a vu officiellement le jour en 2017.

Le plaidoyer de la Coalition s’articule autour de la justice et de l’équité au profit de ces zones, pour qu’elles puissent bénéficier des mêmes conditions de vie que dans les autres régions, notamment en matière de scolarisation, de santé et d’emploi, a-t-il expliqué.

Les différents partis politiques rencontrés, qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition, ont accueilli favorablement les propositions de la Coalition, qui a adressé en 2019 un mémorandum au chef du gouvernement sur la nécessité d’élaborer une politique publique spécifique à ces territoires, a confié Mohamed Dich.

Compte tenu de l’existence d’un vide juridique à ce sujet, la Coalition a rédigé une proposition sous forme de requête législative soumise aux groupes parlementaires, qui ont interagi positivement avec le projet.

Par ailleurs, M. Dich a évoqué la célébration de la Journée internationale de la montagne, placée cette année sous le thème “La montagne et la diversité biologique”, soutenant que le développement de ces régions pose nombre de problématiques, en dépit de l’existence d’indéniables potentialités naturelles.

L’intérêt grandissant pour la montagne a poussé l’Assemblée générale des Nations unies à déclarer 2002 année internationale de la montagne, en fixant le 11 décembre de chaque année comme journée commémorative à partir de 2003.

Les montagnes abritent près de 15 pc de la population mondiale et un quart des animaux et des plantes sauvages, comme elles offrent l’eau douce pour la moitié de la population. La préservation des montagnes constitue un des facteurs importants pour le développement durable et un des objectifs du développement durable, selon des documents de l’ONU.

Cependant, les montagnes se trouvent actuellement menacées en raison des changements climatiques et de leur exploitation excessive, a déploré l’organisation mondia