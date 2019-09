Montréal: Obsèques émouvantes de Hind Barch décédée dans le crash de son avion

mercredi, 11 septembre, 2019 à 12:12

Montréal – Les obsèques de la jeune pilote marocaine Hind Barch, décédée dans le crash de son avion Cessna, se sont déroulées mardi à Montréal dans un climat de forte émotion.

Après les prières d’Addohr et du mort, la dépouille de la défunte a été inhumée au cimetière musulman de Laval (Québec) en présence des membres de sa famille, du Consul général du Maroc à Montréal, du représentant de l’ambassadeur du Maroc au Canada, des membres de la communauté marocaine et musulmane et des personnalités de divers horizons, ainsi que des proches et amis de la défunte.