La mosquée “Al Oukhoua Al Islamiya” de Rabat, l’incarnation des valeurs de fraternité et de tolérance

jeudi, 23 mai, 2019 à 12:31

.-Par Hosna AFAINO.

Rabat – En répondant à l’appel de la prière au sein de la mosquée “Al Oukhoua Al Islamiya”, on se retrouve souvent attiré par les différentes nationalités des personnes qui assurent le bon fonctionnement de ce lieu de culte, ainsi que le nombre d’hommes et de femmes, chacun vêtu d’habits représentant la culture de son pays, venus accomplir leur prière, dans une ambiance particulière qui distingue cette mosquée relevant de l’Institut Mohammed VI de formation des imams, morchidines et morchidates.

Cette mosquée incarne les vertus et les valeurs sacrosaintes de l’Islam et consacrent l’essence de la diversité des peuples. Au sein de ce lieu sacré, ces valeurs de fraternité, d’altérité et du vivre-ensemble sont traduits dans les faits et prennent toute leur splendeur.

La différence et la diversité des nationalités, qui font la particularité de la mosquée “Al Oukhoua Al Islamiya”, appelle une réflexion sincère et une contemplation profonde. Néanmoins, ces hommes et ces femmes, qui parlent différentes langues, se voient unis par un salut, partagé de manière tout à fait spontanée.

Dans cette mosquée, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, avait inauguré en 2015, l’appel à la prière peut être fait par un musulman de Gambie, la prière peut être menée par un autre de France, tandis que l’Imam peut être marocain, nigérien ou malien. Ces musulmans accomplissent ces tâches dans un ordre particulier au sein de la mosquée, considérée comme une structure d’application pour les étudiants de l’Institut Mohammed VI de formation des imams, morchidines et morchidates.

Quant à la prière du vendredi au sein de cette mosquée, elle se distingue par la manière dont est composée l’équipe des étudiants de l’Institut, chargés d’assurer le bon fonctionnement de ce lieu de prière, notamment à travers la lecture du Saint Coran, l’appel à la prière, le prêche et l’invocation de Dieu, outre les tâches qui incombent à l’Imam. Les étudiants d’un même pays sont chargés, durant une semaine, d’accomplir l’ensemble de ces tâches, afin que chaque équipe déploie davantage d’efforts pour représenter son pays de la meilleure manière qui soit.

Le directeur de l’Institut, Abdesalam Lazaar, estime dans ce sens que les étudiants, qui se chargent du bon fonctionnement de la mosquée, constituent la particularité de la mosquée “Al Oukhoua Al Islamiya”, notant que depuis l’inauguration de l’Institut, la semaine de la mosquée a y été mise en place afin que les étudiants d’un même pays puissent accomplir les différentes tâches nécessaires.

S’agissant de la manière de choisir le prédicateur du prêche du vendredi et l’Imam, M. Lazaar explique à la MAP que chaque semaine, il demande aux représentants des pays de se concerter avec leurs collègues afin que chacun puisse s’acquitter de la tâche qu’il pourra mener de la meilleure des manières, de façon à représenter au mieux son pays.

Othmane El Farouni, prédicateur chargé d’encadrer les imams de la mosquée, relève qu’il rencontre régulièrement les étudiants de la mosquée dans la salle d’encadrement en vue d’évaluer leur capacité à faire les prêches, à appeler à la prière et à la mener selon les règles du rite Malékite et suivant la lecture “Warch”.

Lors des séances d’encadrement, les étudiants sont appelés à réciter la “Fatiha” et quelques versets du Saint Coran, afin de déterminer leur aptitude à mener la prière, avant d’appeler à la prière conformément à la méthode marocaine et de lire l’introduction du prêche, et ce pour évaluer leur capacité à captiver les auditeurs, a-t-il ajouté, précisant que dans un deuxième temps chacune de ces tâches est attribuée à une personne selon son domaine d’excellence.

Par la suite, les étudiants et l’encadrant se retrouvent avant l’heure de la prière pour un dernier rappel des étapes à suivre et de l’importance d’accomplir l’ensemble des missions fidèlement, a poursuivi M. El Farouni.

La prière a débuté et les rangs de fidèles de diverses nationalités s’alignent pour former un panorama où se fondent les différences pour laisser place à l’union et à la miséricorde.

Tous les fidèles se sont dispersés après la prière du vendredi, sauf les compatriotes de l’Imam qui ont tenu à encourager leur collègue l’entourant de félicitations. Les yeux remplis de joie, ils ont psalmodié des prières sur le prophète et accompagné l’Imam dans la cour de la mosquée.

Si les mosquées débordent de splendeur durant le mois sacré du Ramadan, connaissant une forte affluence des fidèles pour accomplir en groupe les prières de “Tarawih”, la mosquée “Al Oukhoua Al Islamiya” ne déroge pas à cette règle puisque les préparatifs pour ce mois béni de la repentance et du pardon débutent au mois de Châabane. Ainsi, une compétition est organisée pour choisir les meilleurs étudiants de l’Institut pour remplir le rôle d’Imam, sous la supervision d’un comité spécial, qui sélectionne chaque année 16 étudiants pour mener à bien cette tâche à égalité entre Marocains et étrangers.

Pour la prière, l’Imam porte le Selham marocain en dessus de la tenue traditionnelle du pays, qui témoigne de l’honneur, reflétant ainsi un symbole fort. Une fois son rôle dans l’Imamat terminé, il retire le Selham pour qu’il soit porté par l’Imam qui lui succède, dans un geste noble empreint de respect mutuel et de tolérance, qui symbolise la complémentarité entre les individus.