La mosquée “Ghinya”, un joyau spirituel et architectural au coeur d’Al Hoceima

dimanche, 25 avril, 2021 à 11:51

.- Par: Azzelarab MOUMENI -.

Al Hoceima – Au cœur d’Al Hoceima, plus précisément à proximité des deux artères principales de la ville, les rues Abdelkrim El Khattabi et Mohammed V, se trouve la mosquée “Ghinya”, un véritable joyau spirituel et architectural.

Cet édifice religieux est considéré comme une destination spirituelle de choix pour les fidèles de la ville et ceux issus d’autres régions du Royaume pour accomplir la prière du vendredi et les cinq prières quotidiennes, compte tenu de la facilité de déplacement et d’accès, ainsi que pour s’imprégner du climat de piété qui y règne.

En 1976, cet édifice religieux a fait l’objet d’une extension, la première du genre, sous la supervision du ministère des Habous et des affaires islamiques, avant qu’il connaisse une autre opération d’agrandissement en 1983.

L’événement le plus marquant intervient en juin 2013, lorsque SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine a, après avoir accompli la prière du vendredi à la mosquée Ghinya, donné Ses Hautes instructions pour la reconstruction de cette mosquée, avec une enveloppe budgétaire globale d’environ 15 millions de dirhams (MDH), sous la supervision du ministère des Habous et des affaires islamiques.

Après l’achèvement des travaux le 26 mai 2017, la mosquée Ghinya a été ouverte aux fidèles pendant le mois sacré de Ramadan.

Cette mosquée est restée l’une des plus grandes de la province d’Al Hoceima, abritant les événements religieux et nationaux et les concours de mémorisation et de psalmodie du Saint Coran, jusqu’à la construction de la mosquée Mohammed VI, qui a été inaugurée par le Souverain en juillet 2008, et depuis lors, diverses activités et manifestations religieuses y ont été organisées.

La mosquée Ghinya a été construite dans le respect de l’architecture marocaine authentique, unique dans tous ses aspects, permettant ainsi la découverte de la beauté et des secrets du patrimoine architectural ancien.

Cet édifice religieux se démarque par son dôme en bois, réalisé avec une grande précision, et ses longues fenêtres qui se distinguent par leur originalité et leur forme particulière, ainsi que son mihrab (une niche qui indique la Qibla) sur lequel sont écrits des versets du coran.

La mosquée a gagné en splendeur et en authenticité avec deux grands lustres en cuivre et des dizaines de lampes traditionnelles en laiton.

Cet édifice dispose d’une salle de prière pour hommes et une autre pour les femmes, une bibliothèque dédiée aux Habous dans laquelle sont vendus des livres et des magazines scientifiques et religieux, édités par le ministère des Habous et des affaires islamiques, ainsi qu’une salle dédiée aux activités pour les femmes.

La mosquée, entourée de nombreux commerces et locaux de services, dispose également d’un logement pour l’imam, un minaret, des installations sanitaires pour hommes et femmes, et de deux ascenseurs, dont l’un est dédié aux personnes en situation de handicap.

Certes, la mosquée Ghinya, un monument à forte charge historique et spirituelle, restera à jamais une source de fierté pour les habitants d’Al Hoceima.