Mosquée Mohammed VI, un haut-lieu de spiritualité en plein cœur de Meknès

lundi, 3 mai, 2021 à 12:38

Meknès – Depuis son ouverture il y a une vingtaine d’années, la mosquée Mohammed VI de Meknès, située en plein cœur de la cité Ismaélite, attire des fidèles, de plus en plus nombreux à la quête de spiritualité.

Inauguré en 2001 par SM le Roi Mohammed VI, ce haut-lieu de prière constitue pour les Meknassis une richesse patrimoniale et culturelle reflétant la grande attention accordée par les Marocains aux sites religieux, qui ont toujours contribué au rayonnement spirituel du Royaume de par le monde.

En temps normal, cette mosquée connait chaque vendredi une affluence importante des fidèles dont beaucoup préfèrent s’y rendre tôt pour être sûrs d’avoir une place à l’intérieur ou même à l’extérieur de la mosquée, réputée pour être une destination de prédilection pour les Meknassis de différents quartiers.

Une source de fierté pour les locaux, la mosquée Mohammed VI est d’une rare beauté, en ce sens qu’elle constitue un haut-lieu du savoir-faire et de la dextérité des architectes et des artisans marocains, alliant tradition et modernité.

Approchés par la MAP, des fidèles se rappellent avec nostalgie de l’accomplissement des Tarawihs dans cette mosquée, où les fidèles ne trouvant plus de place à l’intérieur de cet édifice à l’occasion du mois de Ramadan, investissaient les rues adjacentes, implorant le Très-Haut pour que la parenthèse de la pandémie du Covid 19 se referme au plus vite.

La mosquée, la deuxième en termes de notoriété après la Grande Mosquée de Meknès, comprend une immense salle de prière (un pavillon pour les hommes et un autre pour les femmes) et propose des cours quotidiens de prédication, d’orientation et d’alphabétisation.

Situé dans le magnifique quartier la Belle vue, cette mosquée surplombant la rue Andalous, est dotée d’une capacité d’accueil de plus de 4.500 fidèles. Elle compte 7 portes.