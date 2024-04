Moulay Yaâcoub: campagne de sensibilisation à l’importance de la santé maternelle et infantile

mardi, 9 avril, 2024 à 10:52

Moulay Yaâcoub- Le Comité provincial du Développement Humain (CPDH) de Moulay Yaâcoub a organisé, lundi dans la commune rurale d’Ain Chkef, une campagne de sensibilisation à l’importance de la promotion de la santé maternelle et infantile.

Cette campagne, qui intervient à l’occasion de la Journée mondiale de la santé (7 avril), a ciblé une soixantaine de femmes, de différents âges, y compris les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes et allaitantes.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat faisant partie du Programme “Impulsion du capital humain pour les générations montantes”, signé entre le CPDH, la délégation provinciale de la santé et l’Association “Initiatives Santé et Aide au développement (ISAAD) et ce, pour améliorer les indicateurs de santé au niveau provincial.

La campagne de sensibilisation, encadrée par le personnel médical spécialisé de cette association, portait sur des exposés sur la santé reproductive et les moyens de prévenir certaines maladies répandues, l’importance d’une bonne nutrition et de l’allaitement maternel, ainsi que sur l’importance du suivi tout au long de la période de grossesse et après l’accouchement.

Les organisateurs ont saisi cette occasion pour mettre l’accent sur l’intérêt porté par l’Initiative nationale pour le développement humain à travers son axe de la santé maternelle et infantile, qui constitue l’un des axes fondamentaux de son quatrième programme lié à l’impulsion du capital humain des générations montantes.

Selon des données publiées à cette occasion, la troisième phase 2019-2023 de l’Initiative a permis la programmation de 22 projets et opérations avec un investissement d’environ 10,94 millions de dirhams (MDH), assurés par l’INDH.

Ces projets programmés, qui visent à améliorer les soins de santé des mères et des enfants, portent notamment sur l’acquisition de 8 ambulances et la création de deux maternités dans la commune de Sidi Daoud et Al Ouedyne.

Quatre autres projets ont été réalisés dans le cadre du soutien aux unités de santé de la province en les dotant de matériels médicaux et biomédicaux, outre la réalisation des opérations et des activités de sensibilisation.

Ahmed Mekrini, Chef de service du programme d’impulsion du capital humain des générations montantes, a indiqué à la MAP que la campagne constitue une étape pour faire le bilan des réalisations accomplies dans le domaine de la santé, notamment en ce qui concerne la santé maternelle et infantile, l’un des principaux axes ciblés lors de la troisième phase de l’INDH.

Pour sa part, Yassine Allata, Professeur Assistant en Néphrologie au CHU Hassan II de Fès a souligné que la campagne a été l’occasion de s’arrêter sur l’hypertension artérielle chez les femmes enceintes et les dangers qu’elle présente pour les mères et le fœtus.