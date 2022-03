Moulay Yaâcoub: inauguration d’un centre de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires et d’un espace de santé pour les jeunes

mardi, 22 mars, 2022 à 20:14

Moulay Yâacoub – Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb a procédé, mardi dans la commune de Ain Chkef relevant de la province de Moulay Yaâcoub, à l’inauguration d’un “Centre de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires” et d’un “Espace santé jeunes”.