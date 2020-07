Le mouton de l’Aïd à portée de clic

mercredi, 22 juillet, 2020 à 10:46

-Par : Imane BROUGI-

Rabat – Qui l’aurait imaginé ? Le mouton de l’Aïd Al Adha en un simple clic! Oui, aujourd’hui, c’est possible. Plus besoin de se déplacer et de passer des journées entières dans les souks et subir les marchandages des Channakas et des intermédiaires. Allongé chez vous, vous pouvez effectuer cette opération en toute facilité et confort, simplement en vous connectant sur les sites internet dédiés à la vente des moutons.

Cette nouvelle tendance e-commerce, qui constitue une révolution dans les modes d’achat des Marocains, très attachés aux rituels liés à l’Aïd Al Adha, a été favorisée cette année plus que jamais par le contexte exceptionnel de la fête du sacrifice, marqué par la propagation du coronavirus qui a chamboulé les habitudes des consommateurs.

Ainsi, ils sont nombreux à préférer se tourner vers le web pour faire toutes leurs emplettes et le mouton ne fait pas l’exception !

Plusieurs sites marocains surfent sur la vague du commerce électronique, en proposant une large gamme de choix de moutons en termes de race (Bergui, Serdi…), poids, âge et prix, le tout illustré par des photos et des vidéos pour donner une visibilité sur le produit et rassurer au maximum le client quant à la qualité et la fiabilité du service.

Pour faciliter davantage la tâche, ils proposent même la livraison à domicile selon la date choisie par le client. Quant au paiement, il peut s’effectuer en ligne, à la livraison ou bien sur place pour ceux qui souhaitent venir récupérer eux-mêmes leurs moutons.

“Depuis le lancement du site, nous avons constaté un engouement pour l’achat en ligne, certes timide mais qui augmente d’année en année”, a souligné Omar Chafai, gérant d’une ferme spécialisée dans l’agriculture et l’élevage des ovins (moutons Sardis) et bovins (veau et génisse) et qui propose un service de choix et de commande des moutons en ligne via son site internet.

“Aujourd’hui, nous avons des clients assidus qui viennent vers nous chaque Aïd pour acheter leur mouton. Grâce à la qualité de nos produits et au service prodigué, nous avons instauré un lien de confiance avec nos clients”, a-t-il relevé.

Et d’enchaîner : “De race Sardi, nos moutons sont nourris d’aliments bio: orge, petit pois, fourrage… et suivent un contrôle vétérinaire tout au long de l’année, avec un rapport qualité prix très intéressant”.

Le patron de la ferme fait état d’une forte demande cette année en raison de la pandémie de la Covid-19, notant que l’achat en ligne demeure la meilleure alternative pour éviter tout contact physique ou déplacement pouvant exposer le citoyen au risque de contamination.

Il a ainsi affirmé que toutes les mesures préventives ont été prises pour assurer la sécurité sanitaire à la fois du bétail et des clients, en respectant à la lettre les consignes décrétées par les autorités publiques.

En dépit des défis existants liés notamment à la sécheresse, à la pandémie et au prix élevé de fourrage, le marché du mouton affiche une bonne mine, a-t-il ajouté.

Acheter en ligne est un gain de temps et d’énergie énorme. Vous n’êtes pas obligés de courir un peu partout pour trouver le mouton idéal.

“L’idée derrière le site de vente des moutons est d’éviter les tracas des souks aux clients et le gaspillage du temps et d’énergie”, a indiqué M. Chafai.

“L’achat en ligne épargne au client des marchandages inutiles dans les souks et les tracas qui vont avec, notamment les spéculations de la mafia des chennakas, les bousculades et les pickpocket. Notre objectif majeur est de fidéliser les clients pour qu’ils reviennent à chaque Aïd”, a-t-il dit.

Acculés par le temps qui presse et par les innombrables et interminables préoccupations du quotidien, plusieurs ont délégué l’achat du mouton au web.

C’est le cas de Hicham, cadre dans une entreprise, qui a tenté l’expérience de l’achat sur la Toile et ne la regrette pas.

“C’est un ami qui me l’a recommandé. Vu la nature de mon travail qui exige des déplacements fréquents et de longue durée, je ne trouvais pas vraiment le temps pour acheter le mouton à la ‘marocaine'”, a-t-il expliqué.

“Au début, je ne vous cache pas j’étais très méfiant. Les arnaques sur le net ne manquent pas, elles sont si nombreuses”, a-t-il confié, appelant à vérifier l’authenticité et la fiabilité de l’e-commerçant avant de passer toute commande.

La livraison à domicile est l’une des clés de la réussite de l’achat à distance.

Si certains peuvent venir sur place pour choisir leur mouton, d’autres en raison des contraintes liées au temps, à la distance et aux conditions de santé, ne peuvent pas se déplacer.

Le service de livraison proposé par les sites de vente de moutons facilite la vie à plusieurs franges de la société, notamment les personnes âgées, celles qui habitent dans un petit appartement et n’ont pas assez d’espace pour faire venir le mouton des jours avant l’Aïd et les personnes vraiment occupées…

“Une fois le mouton choisi et réservé, il sera livré gratuitement à la date du choix du client, soit deux jours avant l’Aïd ou bien la veille”, a fait savoir Omar Chafai.

“Située à Sidi Hajjaj (Settat) à 90 km de Casablanca, la ferme assure le service de livraison uniquement au niveau des régions de Rabat et Casablanca, mais compte élargir son réseau pour couvrir d’autres zones”, a-t-il fait savoir.

Habitué à l’achat en ligne, Youssef, un Marocain résidant à l’étranger, qui ne pourra pas malheureusement cette année fêter l’Aïd avec sa famille, en raison de la suspension des vols due à la pandémie du coronavirus, a favorisé cette option.

“Pour cette année, j’ai commandé en ligne le mouton de l’Aïd car mes parents âgés et souffrant de maladies chroniques ne peuvent pas se déplacer aux souks. La livraison à domicile la veille de l’Aïd m’a encouragé davantage pour faire ce choix”, a-t-il dit.

“C’est une nouvelle expérience pour ma famille, vu les circonstances difficiles et particulières marquant la fête du sacrifice, la vente en ligne se présente comme une meilleure solution”, a-t-il considéré.

Si l’achat en ligne a bien des avantages, il a aussi ses inconvénients. Pour ne pas tomber dans le piège de l’arnaque, il faut être sûr que le site sur lequel vous souhaitez effectuer l’achat est fiable, vérifier sa réputation et privilégier le paiement à la livraison.

Alors acheter son mouton pour l’Aïd sur la Toile, ça vous tente?