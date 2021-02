Nador : 16 interpellations pour immigration clandestine, traite humaine et trafic de drogue (DGSN)

mardi, 9 février, 2021 à 20:42

Rabat – La brigade de la police judiciaire de Nador a procédé, mardi, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’interpellation de 16 individus, dont un ressortissant subsaharien, pour leur implication présumée dans une affaire de mise en place de dépôts pour la fabrication et la préparation de matériels destinés à l’immigration clandestine, traite humaine et trafic international de drogue et de psychotropes.

Des opérations sécuritaires menées simultanément à Selouane, Al-Aroui, Bouarg, Zghanghan et à Nador, par une équipe composée de 15 groupes, ayant assuré les recherches, l’investigation et l’intervention sur le terrain, ont permis l’interpellation des mis en cause et la découverte de 5 dépôts destinés à la production et la préparation du matériel logistique qui intervient dans l’organisation des opérations d’immigrations illégales et la traite humaine, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les premiers éléments de l’enquête et de pointage ont révélé que deux des suspects interpellés sont recherchés au niveau national pour organisation de l’immigration clandestine et escroquerie, alors qu’un troisième est suspecté d’être imprégné d’idées extrémistes, actuellement en cours d’élucidation pour déterminer d’éventuelles collisions avec les activités de ce réseau criminel, selon la même source.

Le communiqué fait savoir que les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir 10 embarcations pneumatiques de grande taille, 23 moteurs marins, 150 kilogrammes de chira, 8 voitures, 4 plaques d’immatriculation falsifiées, 7 jerricans d’essence d’une capacité de 30 litres chacun, 6 boussoles, 20 pompes à air et près d’un millier de gilets de sauvetage, en plus d’huiles de moteurs, des armes blanches, des plaques en bois, des tissus et des machines à coudre pour la fabrication d’embarcations pneumatiques.

Les suspects interpellés ont été soumis à l’enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et d’interpeller toutes les personnes impliquées, en plus de déterminer toutes les ramifications et les liens potentiels de ce réseau criminel, ajoute le communiqué.

Le démantèlement de ce réseau criminel intervient dans le cadre des opérations sécuritaires intenses et conjointes entre les services de la DGSN et de la DGST, pour lutter contre le crime transfrontalier sous toutes ses formes, conclut la DGSN.