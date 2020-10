Nador: 3 individus interpellés pour escroquerie, organisation de l’émigration illégale et médiation

samedi, 24 octobre, 2020 à 21:40

Rabat – Les éléments de la police judiciaire de Nador ont interpellé, samedi, trois individus pour leur implication présumée dans une affaire d’escroquerie, d’organisation de l’émigration illégale et de médiation.

Les suspects, âgés entre 26 et 35 ans, ont été appréhendés sur la base d’une plainte déposée par sept candidats à l’immigration clandestine, après avoir été victimes d’escroquerie, sous prétexte de les faire immigrer clandestinement vers l’Espagne en contrepartie de 30.000 dirhams pour chaque personne, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie de dix bateaux traditionnels, dont un équipé d’un moteur, suspectés d’être utilisés dans l’organisation des opérations de l’émigration illégale, précise la DGSN.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour identifier les ramifications et liens potentiels de ce réseaux criminel et déterminer l’ensemble des actes criminels qui leur sont reprochés, selon la même source.