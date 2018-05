Nador: Arrestation d’un récidiviste en possession de 1 kg de cocaïne (DGSN)

vendredi, 4 mai, 2018 à 23:03

Rabat – La brigade de la police judiciaire de Nador a arrêté, vendredi soir, un individu aux multiples antécédents judiciaires dans les affaires de drogue et de constitution d’un réseau criminel, en possession d’un kilogramme de cocaïne, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le mis en cause a été arrêté à Selouane, en compagnie d’un autre suspect, a précisé la DGSN dans un communiqué, ajoutant que les mesures d’inspection ont été soldées par la saisie d’une balance électrique destinée à peser les doses et les rouleaux de cocaïne, ainsi que trois téléphones portables.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet général compétent, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, a fait savoir la même source, soulignant que cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la DGSN pour lutter contre le trafic de drogues et de stupéfiants.