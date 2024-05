Nador: Commémoration du 112ème anniversaire de la disparition du résistant Cherif Mohamed Ameziane

mercredi, 15 mai, 2024 à 22:32

Nador – Le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération a organisé, mercredi à Nador, une journée pour commémorer le 112ème anniversaire de la disparition du martyr Cherif Mohamed Ameziane, l’un des symbole de la résistance rifaine contre l’occupation étrangère pour la défense des constantes de la nation.

Tenue en présence notamment du secrétaire général de la province de Nador, Abdellah Lahrech, et le directeur des Systèmes et Études historiques au Haut-commissariat, Hamida Maaroufi, ainsi que des responsables provinciaux, des élus et des acteurs de la société civile, cette journée a permis d’évoquer la lutte de ce militant, symbole de la résistance du Rif et de sa place distinguée dans l’histoire nationale riche en épopées et en épisodes héroïques.

Dans une allocution lue en son nom par M. Maaroufi, le Haut Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri, a souligné que le Haut Commissariat vise, à travers la commémoration de cet anniversaire, à faire connaître les portes-étendards et les pionniers de la résistance et à valoriser la lutte du peuple marocain pour la libération, l’indépendance et l’intégrité territoriale, tout en consolidant les valeurs de citoyenneté positive et d’amour de la patrie auprès des générations montantes.

M. El Ktiri a rappelé le combat de cette figure historique de la résistance nationale contre l’occupant étranger, notant que Cherif Mohamed Ameziane, l’un des pionniers de la première résistance rifaine dans le nord du Maroc (1909-1912), était un homme exceptionnel qui a tout sacrifié pour défendre le territoire national et préserver son intégrité.

Il a également salué le courage et les sacrifices des tribus du Rif oriental qui se sont rassemblées autour de Cherif Mohamed Ameziane au début du 20ème siècle pour mener la résistance et repousser les agressions étrangères et les ambitions de l’occupant espagnol, mettant en exergue les qualités de ce héros martyr, descendant d’une famille soufie qui a établi sa zaouia à Kelaat Azenghan au début du 18ème siècle.

Cette rencontre a été marquée par l’hommage rendu à neuf anciens résistants et membres de l’armée de libération, en reconnaissance de leurs sacrifices et de leurs actes héroïques.