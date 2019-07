Nador : Démantèlement d’un atelier de fabrication de bateaux pneumatiques traditionnels utilisés dans des opérations d’immigration clandestine

jeudi, 4 juillet, 2019 à 22:40

Rabat- La brigade de la police judiciaire relevant du district de sûreté de Nador a procédé, jeudi, au démantèlement d’un atelier de fabrication de bateaux pneumatiques traditionnels destinés à être utilisés par les réseaux criminels spécialisés dans l’organisation d’opérations d’immigration clandestine par voie marine.

Cette opération a permis l’arrestation du propriétaire de cet atelier en flagrant délit de fabrication d’un bateau pneumatique du même genre, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que d’importantes quantités de rouleaux de plastique ont été saisies, en plus de matériaux et d’équipements utilisés dans le découpage et le montage des embarcations pneumatiques.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les recherches et investigations se poursuivent pour déterminer les ramifications des réseaux d’immigration clandestine en lien avec cette activité criminelle.