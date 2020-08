Nador: Interpellation d’un individu pour possession de 3 Kg de cocaïne (DGSN)

jeudi, 6 août, 2020 à 16:03

Rabat – Les éléments de la police judiciaire de Nador ont interpellé jeudi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un soldat de grade “caporal” pour son implication présumée dans une affaire de possession de 3 Kilogrammes de cocaïne.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué que le mis en cause a été interpellé au Douar “Izmanin” dans la zone de “Farkhana”, à 15 km de Nador, en flagrant délit de possession de cargaisons de cocaïne, alors qu’il tentait des les céder à un autre individu qui utilisait une voiture portant des plaques d’immatriculation du Maroc et qui fait l’objet d’une enquête pour l’identifier et l’interpeller.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire, menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’interpeller tous les éventuels complices dans cette activité criminelle et déterminer toutes ses ramifications et ses éventuels liens avec les réseaux de trafic de drogue et de psychotropes, a ajouté la même source.

Cette opération sécuritaire s’inscrit dans le cadre des efforts intenses consentis par les services de la DGSN, en coordination avec ceux de la DGST, pour lutter d’une manière efficace et efficiente contre le trafic de drogue et de psychotropes, conclut le communiqué.