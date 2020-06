Nador : Interpellation d’un individu pour préparation et trafic de boissons alcoolisées

mardi, 30 juin, 2020 à 15:34

Rabat – Les éléments de la police judiciaire de la sûreté régionale de Nador ont interpellé, lundi, un individu âgé de 60 ans, aux antécédents judiciaires dans la contrefaçon et la contrebande, pour son implication présumée dans une affaire de préparation et trafic de boissons alcoolisées et atteinte à la santé publique.

Le suspect a été interpellé à bord d’une voiture légère dans la ville de Salouane, en possession de 228 bouteilles de boissons alcoolisées portant le nom d’une fausse marque commerciale, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, faisant savoir que les perquisitions effectuées à son domicile à Nador ont permis de saisir 50 litres d’alcool médical brut, 1.630 bouchons de bouteilles, 1.238 étiquettes d’une marque commerciale de vin étrangère, 2 litres de saveurs d’une marque de vin et un concentré d’une boisson alcoolisée, en plus d’un lot de matériels et de bouteilles utilisés dans cette activité criminelle.

Les premiers éléments de l’enquête révèlent que toutes les boissons alcoolisées saisies sont contrefaites, ajoute la même source, précisant que le suspect tient un atelier à son domicile où il mélange de l’alcool médical de contrebande avec la saveur de boissons alcoolisées dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la santé publique, avant de procéder à la mise en bouteilles avec des étiquettes d’une fausse marque commerciale et de les écouler comme étant de vraies boissons alcoolisées étrangères.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.