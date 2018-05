Nador: Lancement d’une campagne de sensibilisation sur les droits sociaux des Marocains ayant résidé aux Pays-Bas

mercredi, 2 mai, 2018 à 19:11

Nador- La Caisse Nationale de Sécurité sociale (CNSS) et la Banque d’assurance sociale hollandaise (SVB) ont lancé, mercredi au siège du consulat honoraire des Pays-Bas à Nador, une campagne d’information et de sensibilisation au profit des Marocains ayant résidé aux Pays-Bas et de leurs ayants droit.