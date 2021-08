Nador: mise en échec d’une tentative de trafic de 290 kg de chira, un individu interpellé

dimanche, 1 août, 2021 à 9:21

Le Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 22ème anniversaire de la fête du Trône est un message “très fort, dans un langage direct et honnête, qui témoigne de beaucoup de sagesse et de clairvoyance” en faveur de la promotion de la paix et de la stabilité dans la région du Maghreb et dans le continent africain, a souligné la présidente du Centre international de diplomatie (CID), Karima Rhanem.