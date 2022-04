Nador: un multirécidiviste interpellé pour vol par effraction dans une bijouterie (DGSN)

jeudi, 28 avril, 2022 à 21:16

Rabat – Les éléments de la brigade de la Police judiciaire de la ville de Nador ont interpellé, jeudi, un multirécidiviste de 36 ans, recherché au niveau national, pour son implication présumée dans un acte de vol par effraction dans une bijouterie.

Les éléments de la police judicaire, appuyés par les techniciens de la police scientifique et technique, avaient entamé le 9 avril les procédures de constatation d’un vol par effraction à l’intérieur d’une bijouterie sise dans un complexe commercial de Nador, à laquelle on a accédé en opérant une perforation dans le plafond du local, théâtre du crime, avant de s’emparer de quantités de bijoux mis en vente, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les recherches et les investigations menées par les éléments de la police judiciaire ont permis d’identifier et d’interpeller le suspect impliqué dans la commission de ce crime, précise la DGSN, notant que les perquisitions effectuées dans son domicile ont abouti à la saisie d’une somme d’argent, d’outils utilisés dans l’effraction et des supports de stockage des caméras de surveillance, qui sont en cours de visionnage pour en déterminer le contenu et l’éventuel lien avec des activités criminelles.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de ce crime et d’interpeller les potentiels complices impliqués dans ces actes criminels, conclut le communiqué.