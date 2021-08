Nador: Ouverture d’une enquête à l’encontre de 37 voyageurs marocains soupçonnés de présenter des tests Covid-19 falsifiés (DGSN)

vendredi, 27 août, 2021 à 20:20

Rabat – La Brigade de la police judiciaire de Nador a ouvert vendredi une enquête, sous la supervision du parquet compétent, à l’encontre de 37 voyageurs de nationalité marocaine soupçonnés d’avoir présenté de faux tests de Covid-19.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique que les procédures de contrôle aux frontières et les dispositifs de sécurité sanitaire ont permis d’interpeller 36 voyageurs au niveau du port de Nador et un autre à l’aéroport Nador-Al Aroui, ayant présenté de faux tests Covid-19, alors qu’ils s’apprêtaient à quitter le territoire national.

Les mis en cause ont été soumis à une enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent pour identifier l’ensemble des personnes impliquées dans la falsification des tests et certificats médicaux et déterminer toutes les éventuelles ramifications de ces actes criminels, ajoute la même source.

L’interpellation des suspects intervient dans le cadre du renforcement et du durcissement des mesures de contrôle aux frontières, en coordination avec les services médicaux et les autorités publiques compétentes, en vue de lutter fermement contre la falsification des tests de Covid-19 et d’assurer la sécurité sanitaire de l’ensemble des citoyens, conclut la DGSN.