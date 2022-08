Nador: saisie de plus de 2,7 tonnes de chira, six individus interpellés (DGSN)

vendredi, 19 août, 2022 à 17:59

Nador – Les éléments de la brigade de la police judiciaire au district de sûreté à Nador ont interpellé, vendredi sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), six (6) individus, âgés entre 25 et 47 ans, pour liens présumés avec un réseau criminel impliqué dans des affaires de trafic international de drogue.

Ces opérations, menées simultanément dans plusieurs zones de Nador, se sont soldées par l’interpellation d’un premier suspect dans une maison à El Aroui, tandis que les cinq autres ont été interpellés dans d’autres maisons à Douar Oulad Amghar, dans la région de Temsamane, ainsi que par la saisie de 77 ballots de chira d’un poids total de 2,751 tonnes, réparties sur plusieurs cachettes aménagées dans des zones rocheuses, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les perquisitions menées sur place ont également permis la saisie de quatre moteurs hors-bord, des équipements de navigation, une série de jerricanes remplies de benzine, en plus de deux motocyclettes, d’une voiture légère et d’une somme d’argent en devises nationale et étrangère, précise la même source.

La dernière partie de cette intervention s’est soldée par la saisie d’une barque artisanale au port de pêche “Thalla Youssef”, aux environs d’Al Hoceima, soupçonnée d’avoir servi dans les opérations du trafic international des drogues par voies maritimes, ajoute le communiqué.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour identifier tous les complices impliqués dans cette activité criminelle, préciser les voies empruntées et en déterminer les éventuelles ramifications locales et internationales, conclut la même source.