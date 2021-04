Nador: tentative de trafic international de drogue avortée, 4,779 tonnes de chira saisies

vendredi, 16 avril, 2021 à 23:31

Rabat – Les éléments de la police judiciaire de la ville de Nador ont réussi à mettre en échec, vendredi, une tentative de trafic international de drogue et saisi une quantité de quatre tonnes et 779 kilogrammes de Chira.

Menée dans la région “Dar El-Kebdani” à quelque 15 Km de Nador sur la base d’informations fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ce coup de filet a permis la saisie de 47 ballots de drogue dans un véhicule utilitaire et de 94 autres dans une maison à Douar “Lahyane”, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les quantités saisies totalisent 4 tonnes et 779 KG de chira, répartis sur 141 ballots, précise un communiqué de la DGSN.

L’enquête a permis d’interpeller un individu soupçonné de liens avec le réseau criminel impliqué dans ce trafic. Les investigations ont conduit à la saisie de trois voitures, de passeports au nom d’autrui, de plaques minéralogiques falsifiées, de gonfleurs pour embarcations pneumatiques et d’une paire de jumelles, selon la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour remonter aux ramifications régionales et aux éventuels liens de ce réseau criminel, et interpeller l’ensemble des personnes impliquées dans cette affaire.