Nador : Vers l’institution d’une nouvelle voie de développement économique réalisant la justice sociale et la dignité des citoyens (Coalition d’investisseurs)

mercredi, 15 juillet, 2020 à 0:02

Rabat – La province de Nador connaît une dynamique grâce à l’adhésion de l’Etat au projet de réforme de l’économie de la région orientale visant l’institution d’une nouvelle voie conférant à la région une grande capacité de production de la richesse, avec un concept national qui réalise la justice sociale et la dignité pour les citoyens, a affirmé, mardi, la Coalition d’investisseurs du nord-est du Maroc.

Dans sa lecture de la situation économique dans la province de Nador, la Coalition souligne dans un communiqué que la dynamique lancée par l’Etat à travers l’administration territoriale de la province, a permis au secteur privé et aux investisseurs dans plusieurs secteurs de revoir le mode classique qui a caractérisé leurs activités pendant des décennies, axées sur une économie informelle liée directement aux activités des passages frontaliers qui, malgré la marge d’intérêt qu’elles offrent, ont aggravé davantage la crise en consacrant un environnement économique malsain qui a été rapidement affecté par les politiques qui servent l’agenda de l’Espagne voisine.

La volonté de l’Etat tend à encourager toute initiative réelle de construction d’une économie locale et régionale remplissant les conditions d’indépendance vis-à-vis des activités de “l’économie transfrontalière”, a précisé le communiqué, mettant en exergue les indicateurs positifs de ce grand projet de réforme qui tire sa force et sa référence des Hautes directives Royales relatives au développement économique et social et de la gestion décentralisée de l’investissement, qui se traduisent par des mesures incitant à la simplification des procédures administratives pour les investisseurs et l’adoption de réformes à travers un arsenal de lois favorisant une marge d’investissement plus large et meilleure.

La coalition d’investisseurs du Nord-Est du Maroc a, en outre, constaté que cela avait un impact positif sur la région de l’Oriental et la province de Nador, qui a connu une dynamique prometteuse des investisseurs et entreprises de tous types, confirmant ainsi la prise de conscience des institutions de l’État que la dissociation de l’économie informelle est une nécessité impérative pour l’intérêt de l’état, des investisseurs et du développement économique et social de la région en général.

La coalition a également fait savoir que la volonté de l’état intervient pour fonder un nouveau modèle, qui met fin à toutes sortes de contrôle des atouts de la région, à travers la construction d’une base solide pour un projet réformiste de développement, accordant à ces régions frontalières une importance susceptible de valoriser ses ressources pas convenablement exploitées.

“L’expérience de la coalition d’investisseurs du Nord-Est du Maroc constitue l’un des résultats directs de la nouvelle politique économique, qui a fait des investisseurs un partenaire stratégique dans ce projet, élaboré par SM le Roi Mohammed VI depuis son intronisation”, précise le communiqué.

Les premiers signes de changement ont été constatés à plusieurs niveaux lors des quatre dernières années, dont en premier lieu la concrétisation de la flexibilité au sein de l’administration, à travers une réactivité positive de la part de l’administration territoriale dans sa relation avec les investisseurs, ajoute la même source, notant que l’administration des douanes a connu une “grande mutation positive” dans la gestion de ses tâches quotidiennes, son interaction avec les problèmes des importateurs ainsi que sa résolution de plusieurs dossiers dans le cadre d’une approche participative inclusive.

Par conséquent, cela avait un effet positif sur la situation économique de la région et a permis de donner une forte impulsion au concept du développement local et régional, se félicite la Coalition.