Nairobi: le Maroc élu président de l’AG du Conseil économique, social et culturel de l’UA

mercredi, 7 décembre, 2022 à 21:41

La transformation des défis actuels de la région euro-méditerranéenne et du Golfe en opportunités passe par la mise en œuvre de partenariats bilatéraux et multilatéraux forts basés sur la logique de co-production et du co-développement, a indiqué, mercredi à Marrakech, le président du groupe de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) à la Chambre des Conseillers, Youssef Alaoui.