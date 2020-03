Nezha El Rhezaoui, actrice associative au service des filles et des femmes rurales dans la province d’Al Hoceima

mercredi, 4 mars, 2020 à 14:41

-Par Azzelarab Moumeni-

Al Hoceima – Malgré son jeune âge (25 ans), Nezha El Rhezaoui, cette native de Targuist (province d’Al Hoceima), a réussi à marquer de son empreinte l’action sociale au service des filles et des femmes rurales de la province.

Cette jeune dévouée, qui poursuit actuellement ses études en deuxième année du Master “Développement local et sociologie du territoire” à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université Ibn Tofail de Kénitra, a consacré son temps aux questions des femmes et des jeunes filles de la province d’Al Hoceima, notamment dans les domaines de l’assistance sociale, de l’approche genre et de l’assistance aux femmes et aux enfants victimes de violence.

Après avoir obtenu un baccalauréat en 2013 en sciences de la vie et de la terre, elle décroche en 2017 une licence en sciences sociales à la Faculté des lettres et des sciences humaines de Martil de l’université Abdelmalek Essaâdi, en plus d’une licence professionnelle en tourisme, développement durable et communication en 2018. Nezha s’arme de formations et de stages pour enrichir ses connaissances, qui lui permettent de remplir ses missions de la meilleure façon.

La jeune femme occupe actuellement le poste de secrétaire générale adjointe au sein de l’Association Grand Al Hoceima, oeuvrant au profit des jeunes filles et des femmes rurales de la province. “Mon engagement dans le monde associatif était un rêve d’enfance, et mes expériences sont nombreuses et variées en particulier dans le domaine de l’assistance sociale”, confie-t-elle dans un entretien avec la MAP.

“J’ai bénéficié, en 2014, d’une formation d’une durée d’un mois au sein de la division de l’assistance sociale à l’hôpital Saniat Rmel à Tétouan, au cours de laquelle j’ai supervisé plusieurs sessions d’écoutes et d’orientation des femmes et enfants victimes de violence”, explique Nezha El Rhezaoui, ajoutant que cette formation lui a permis de connaitre de près les différentes techniques et les mécanismes d’écoute et de dialogue avec les femmes et les enfants victimes de violences, ainsi que de voir de près les souffrances quotidiennes de cette catégorie de la société.

“Le travail associatif n’est pas facile et nécessite une vision claire et un plan d’action”, estime-t-elle.

Afin de renforcer davantage ses connaissances et de s’ouvrir sur différents cas sociaux, Nezha El Rhezaoui a reçu une formation similaire au Centre d’addictologie de Tétouan, qui lui a permis non seulement de se familiariser avec le phénomène de la toxicomanie mais également de tisser des relations humaines avec les personnes souffrant de cette situation, à travers la supervision de sessions d’écoute et d’orientation au profit des toxicomanes.

Elle a également reçu plusieurs formations dans le domaine de l’approche genre à Al Hoceima et dans d’autres villes, et a participé à nombre d’ateliers abordant des sujets tels que “l’appui à l’autonomie des femmes”, “les techniques de réalisation des projets”, “les femmes africaines immigrées”, “la lutte contre la violence, le terrorisme et l’extrémisme” et “l’orientation scolaire et universitaire”, en plus de représenter la province d’Al Hoceima dans une formation intitulée “Former les composantes de l’approche genre”, qui a été encadrée par l’Association jeunes pour jeunes (AJJ) dans le cadre de l’académie Tamkine.

Pour cette jeune passionnée, le choix de poursuivre un Master en sociologie et développement repose sur son désir de lier l’approche genre au développement, compte tenu du rôle important que les femmes, en particulier dans le monde rural, jouent dans le développement local. Dans ce sens, elle indique qu’elle oeuvrera à “redonner considération aux femmes et à surmonter les défis afin de leur permettre de contribuer aux côtés des hommes dans la réalisation du développement local et la dynamisation économique et social”.

Parmi les projets pionniers sur lesquels Nezha travaille actuellement, figure “Dar Attaliba, maison de l’égalité” à Targuist, qui vise à créer de nouveaux mécanismes pour permettre aux filles d’exprimer leurs attentes, ainsi que de faire de “Dar Attaliba” un espace pour pratiquer des activités parallèles comprenant notamment la sensibilisation aux questions de l’approche de genre.

Le deuxième projet cible les femmes enceintes, qui accouchent à “Dar El Oumouma” à Targuist. Il vise à faire de cet espace un endroit pour la sensibilisation des mères sur des thématiques autour de la santé reproductive.

Cette jeune militante, qui aspire à devenir une véritable ambassadrice pour les questions de développement local, estime que le rôle de la composante féminine à Al Hoceima est très important et que les femmes apportent sans aucun doute une réelle valeur ajoutée, compte tenu de leur présence dans plusieurs forums et initiatives dans la province ou ailleurs. Néanmoins, plusieurs obstacles et contraintes restent à surmonter.

Pour Nezha, il est nécessaire de mobiliser l’ensemble des parties dans des projets et initiatives bénéficiant aux femmes, renforcer leur présence au sein de la société et augmenter leur contribution à la réalisation du développement économique et social et à la réussite du nouveau modèle de développement.