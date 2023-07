Le Niger adhère à la plateforme “Koun3labal” de la CNDP

jeudi, 13 juillet, 2023 à 20:37

Rabat – La Haute Autorité de la Protection des Données à caractère Personnel (HAPDP) du Niger a adhéré à la plateforme “Koun3labal” de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP).

Cette adhésion a été formalisée suite à la signature, jeudi à Rabat, d’une convention de partenariat entre le président de la CNDP, Omar Seghrouchni et son homologue nigérienne, Sanady Tchimaden.

Lancée en décembre 2022 par la CNDP, la plateforme “Koun3labal” à vocation africaine, vise à sensibiliser les enfants, les adolescents, les femmes, les parents/tuteurs et les enseignants sur la vie privée numérique, en matière d’opportunités, dangers et risques, droits, moyens de protection et voies de recours, a rappelé M. Seghrouchni dans une déclaration à la MAP.

Le temps d’une semaine, les deux parties se sont penchées sur différentes questions de collaboration commune, a-t-il fait savoir à l’issue de cette cérémonie, tenue en présence des membres des autorités des deux pays.

Opérant en arabe et en français, la plateforme “Koun3labal” prévoit prochainement d’intégrer l’anglais et le portugais a souligné M. Seghrouchni, le but étant de garantir une meilleure représentativité pour toutes les communautés linguistiques africaines.

Les enfants et les femmes constituent la frange de la société la plus exposée aux dangers de la numérisation, a relevé de son côté, Mme Tchimaden, mettant en avant l’importance de la sensibiliser et la conscientiser pour une utilisation responsable des nouvelles technologies, en particulier les réseaux sociaux.

Les technologies de l’information et de la communication évoluent très rapidement de nos jours, a-t-elle fait remarquer dans une déclaration similaire, soulignant dans ce sens, l’impératif d’adopter de nouvelles lois et de créer des autorités chargées de réguler ces domaines.

Compte tenu de l’expérience dont dispose le Maroc, la HAPDP du Niger entend s’inspirer des meilleures pratiques et de l’expérience de la CNDP dans ce domaine. En tant que jeune autorité de régulation, la HAPDP a besoin de renforcer ses propres capacités et concevoir des programmes efficaces en la matière, a-t-elle relevé.

A travers son action, la CNDP vise à faire de la plateforme “Koun3labal” un portail de référence en la matière: guides, bonnes pratiques, ressources pédagogiques, etc. et ce à travers différents types de supports et de créations artistiques : dessins, capsules de conseils, vidéos pédagogiques, jeux éducatifs.

“Koun3labal” a également pour but d’animer la participation des enfants et des adolescents par l’organisation d’ateliers artistiques, de concours, ainsi que par la mise en place d’espaces ambassadeurs de la vie privée numérique.

Elle a aussi pour ambition d’encourager la recherche et le développement dans le domaine de la protection des données à caractère personnel et de la vie privée numérique des enfants, des adolescents, des femmes, des enseignants, des professeurs et des chercheurs, en plus de mettre à disposition de la société civile ainsi que de tous les acteurs concernés des outils permettant la sensibilisation des jeunes et des femmes dans leurs activités.