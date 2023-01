Nigeria: La Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains organise un concours de mémorisation et de récitation du Saint Coran

lundi, 23 janvier, 2023 à 20:37

Kano (Nigeria) – La section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains au Nigeria a organisé, récemment à Kano, la 4-ème édition du concours national de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran.

Soixante-dix récitateurs et récitatrices ont participé à ce concours dans trois catégories, à savoir la mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture “Warsh an Nafiâ”, la mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec récitation dans diverses lectures et la catégorie de psalmodie (Tajwid) avec mémorisation d’au moins cinq Hizbs du Saint Coran.

A l’issue du concours, le jury a sélectionné 3 finalistes qui sont Aisha Abd al-Muttalib Muhammad dans la catégorie de la mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture “Warsh an Nafiâ”, Issa Muhammad dans la mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec récitation dans diverses lectures et Musab Hafez dans la catégorie de psalmodie (Tajwid) avec mémorisation d’au moins cinq Hizbs du Saint Coran.

A rappeler que le secrétariat général de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains organise, en coordination avec toutes ses sections en Afrique, les présélections de la quatrième édition du concours de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran.

A l’issue de ces présélections qui se déroulent au niveau des 34 sections membres de la Fondation, au cours du mois de Jumada II 1444H /Janvier 2023, un gagnant sera désigné dans chacune des trois catégories du concours, à savoir : La mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture Warch an Nafiâ; la mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture choisie par le candidat et la psalmodie (Tajwid) avec mémorisation d’au moins cinq Hizbs du Saint Coran.

Les gagnants des trois catégories du concours participeront à la phase finale du concours qui se tiendra au cours du mois sacré de Ramadan.

La Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains vise, à travers ce concours coranique, à encourager les enfants et les jeunes africains à s’intéresser au Saint Coran, à le mémoriser, le déclamer, le psalmodier et l’étudier.